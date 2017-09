“We’re Loud” è pronto a celebrare il punk. A Napoli!

Sembra un ossimoro ma le prole punk e napoli posso coesistere e per varie ragioni. Prima di tutto la città del sole dagli anni ottanta ha sempre avuto una scena punk eccellente, come del resto tutte le sottoculture di matrice anglosassone hanno sempre avuto terreno fertile in città e in molti casi si sono arricchite grazie alla contaminazione della profondissima cultura partenopea generando così un ibrido molto interessante.

Grazie all’instancabile lavoro dei promoter Nice Guys are Gay, che oggi recuperano la tradizione punk’n’roll di metà anni novanta che vedeva protagonisti in città quelli dello Slovely rock and roll bar (vedi anche label), nasce una tre giorni di punk e garage che da troppi anni mancava ai napoletani e in generali ai kids campani.

We’re Loud non è un semplicemente un festival musicale come tanti, è molto di più! Così recita il sottotitolo del festival ed in fatti ci accorgiamo che l’evento messo su dalla vecchia e nuova guardia è un incontro di culture e persone diverse che arrivano da mezza Europa, anzi da mezzo mondo, accomunate da un’unica vera passione per la musica rock’n’roll e garage anni ’60 e ’70 e per una certa attitudine all’ autoproduzione musicale e culturale in genere.

Nelle precedenti edizioni We’re Loud Festival ha avuto come cornici la bellissima città di Atene, il primo anno, le città di Salonicco, Lesbo e Atene, il secondo anno, Porto Rico e Messico il terzo anno.

La tappa di Napoli è alquanto una genesi naturale poichè per anni il label manager della Slovenly Recordings ha vissuto e operato nella città del golfo così da spingerlo a ritornare i giorni 6-7-8 ottobre, con una pre-party venerdì 5 e una festa sorpresa lunedì 9, presentando il meglio della cultura rock’n’roll con gruppi americani, europei e italiani.

Ci saranno stand dedicati all’abbigliamento, alla musica con tanti espositori di vinili, DJ di fama internazionale ad intervallare i set musicali sul palco.

Questi i nomi che comporranno un bill eccezionale: The Kids (Belgium) Shannon And The Clams (California) Demon’s Claws (Canada) Reverend Beat-Man (Switzerland) The Rippers (Sardinia) J.C. Satan (France) The Cavemen (New Zealand) Control Freaks (Usa) Hollywood Sinners (Spain) Les Lullies (France) Hobocop (Usa) Female Troubles (Napoli) Telekrimen (Mexico) Destroy All Gondolas (Venice) Tj & The Lipstix (Sweden/Rome) Motosega (Napoli).

TIMETABLE / ORARI / EVENTS:

http://sloven.ly/ loud-napoli-orari

http://sloven.ly/ napoli-6oct

http://sloven.ly/ napoli-7oct

http://sloven.ly/ napoli-8oct

anche qui puoi scoprire i dettagli day by day:

6 ottobre https://www.facebook.com/events/145062676093241/

7 ottobre https://www.facebook.com/events/2006972949522478/

8 ottobre https://www.facebook.com/events/1122892071180965/