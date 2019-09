Rrose annuncia “Hymn To Moisture”, il suo primissimo full-lenght

Dopo una serie lunghissima di EP, singoli, mix e collaborazioni l’artista statunitense Seth Joshua Horvitz aka Rrose ha deciso finalmente di lanciare il suo primissimo vero e proprio full-lenght solista sotto questo moniker.

Il nuovo lavoro sarà intitolato “Hymn To Moisture” e sarà composto da otto tracce che evocano vento, acqua, roccia e carne con accordature micro tonali e instabili, overtones avviluppati e modulazioni integrate che fondono in maniera liquida i toni e il rumore.

“Hymn To Moisture” sarà disponibile attraverso la label di appartenenza di Rrose, la EAUX con release date fissata per il prossimo 8 novembre, il mastering è stato affidato a Stefan Betke, noto ai più come Pole. Diffuso come anteprima in rete il terzo brano della tracklist ‘Colums’.

www.eaux.ro

Autore: Luigi Ferrara

Rrose – “Hymn to Moisture” – Tracklist

01. Mine

02. Bandage

03. Columns

04. Saliva

05. Dissolve

06. Horizon

07. Open Cell

08. Hymn To Moisture