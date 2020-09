Suzanne Vega, il nuovo album registrato al Cafè Carlyle a New York.

Icona del cantautorato folk-pop, autrice di hit dal successo mondiale con milioni di album venduti in tutto il mondo e numerosi riconoscimenti (tra cui un Grammy Award) torna, a quattro anni di distanza dall’ultima pubblicazione, con ‘An Evening of New York Songs and Stories’, il nuovo album registrato al famoso Cafè Carlyle a New York agli inizi del 2019. Il disco contiene i più noti brani del vasto repertorio di Suzanne Vega riproposti in veste live, da ‘Luka’ a ‘Tom’s Diner’ e tracce precedentemente scartate tra cui ‘Frank and Ava’ e ‘Ludlow Street’. Sul palco insieme a Suzanne Vega, i collaboratori di lunga data Gerry Leonard alla chitarra, Jeff Allen al basso e Jamie Edwards alle tastiere. Il disco è stato prodotto da Gerry Leonard, mixato da Kevin Killen e masterizzato da Bob Ludwig.

