MONO, esce oggi il nuovo album della post rock band giapponese. Ascolta due tracce.

I giapponesi Mono pubblicano oggi, per le label Temporary Residence Ltd., Pelagic Records e New Noise China, “Pilgrimage Of The Soul”. L’undicesimo capitolo discografico della band post rock è stato registrato la scorsa estate da Steve Albini, che si è anche occupato del mixaggio.

https://www.facebook.com/monoofjapan

https://monoofjapan.bandcamp.com/album/pilgrimage-of-the-soul

La tracklist di “Pilgrimage Of The Soul“:

Riptide

Imperfect Things

Heaven in a Wild Flower

To See a World

Innocence The Auguries

Hold Infinity in the Palm of Your Hand

And Eternity in an Hour