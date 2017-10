Il gruppo punk-funk-dance di New York si appresta a calcare ancora una volta i palchi del nostro paese. L’occasione sarà ancor più ghiotta perché unicamente nel corso dei loro live sarà possibile acquistare il nuovo ep dei !!!(ChkChkChk), intitolato Shake The Shut Up, che sarà disponibile solo in vinile da 12″ e dal quale, in basso, vi proponiamo l’audio dell’estratto The Long Walk.

Vi ricordiamo, inoltre, che lo scorso Maggio la band statunitense ha pubblicato l’album Shake The Shudder.

Di seguito le date italiche della tournèe:

10/11 Locomotiv, Bologna

11/11 Monk, Roma

12/11 Magnolia, Milano

La tracklist:

1 Kim, Thurston And Me

2 Charlotte All The Time

3 I Came Here To Be (Yogi’s Jam)

4 What U Do 2 Me

5 Happiness Is A Warm Yes It Is

6 The Long Walk

http://chkchkchk.net/

https://www.facebook.com/chkchkchk/