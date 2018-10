Uscirà il prossimo 9 novembre su Sub Pop Records/Audioglobe “Elastic Days” il nuovo album di J Mascis dei Dinosaur Jr. Alla realizzazione dell’album hanno collaborato con Mark Mulcahy e Pall Jenkins dei Black Heart Procession e Zoë Randell dei Luluc. L’album è stato registrato nel suo studio di Bisquiteen nel Massachusetts.

Il precedente album solista di J Mascis, “Tied to a Star”, è stato pubblicato nel 2014 sempre dalla Sub Pop Records.

Di seguito potrai ascoltare alcuni estratti: Everything She Said e See You At the Movies.

“Elastic Days” Tracklist:

01. See You At The Movies

02. Web So Dense

03. I Went Dust

04. Sky Is All We Had

05. Picking Out The Seeds

06. Give It Off

07. Drop Me

08. Cut Stranger

09. Elastic Days

10. Sometimes

11. Wanted You Around

12. Everything She Said

