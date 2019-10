Giardini di Mirò & Robin Proper-Sheppard (Sophia) a Napoli per il nostro #Freakout30thAnniversary

Giardini di Mirò e Robin Proper-Sheppard (Sophia/God Machine) insieme per un mini-tour di cinque date dopo il tutto esaurito dell’anteprima milanese lo scorso gennaio in Santeria.

“A beautiful noise between light and shade” è la conseguenza naturale di un’unione virtuosa tra Giardini di Mirò e il leader dei Sophia, ex God Machine, Robin Proper Sheppard. Un perfetto connubio rappresentato sia da “Hold On”, il terzo brano dell’ultimo album dei Giardini di Mirò “Different Times”, arricchito dalla presenza della voce di Robin Proper-Sheppard; ma anche dal successo della prima data del tour di Different Times lo scorso 18 gennaio in Santeria a Milano, dove il fondatore dei Sophia ha suonato in solo sul palco prima della band.

A fine novembre partiranno dal Teatro Toniolo di Mestre per un tour di cinque date insieme che toccherà il Circolo della Musica di Torino, il Covo Club di Bologna, e terminerà con le date di Napoli e Roma.

Robin Proper-Sheppard condividerà il palco con i Giardini di Mirò, esibendosi prima in acustico e poi suonando alcuni brani con la band di Reggio Emilia.

L’artwork che presenta “A beautiful noise between light and shade” è costruito su un’immagine realizzata da Giovanni Manfredini, artista che da sempre lavora sulle gamme cromatiche tra luce e ombra.

Con queste date si conclude il tour dei Giardini di Mirò, un tour che ha portato “Different Times” in Italia e nel mondo arrivando fino in Cina ed è stato intervallato da un mini-tour di quattro date insieme ai Massimo Volume. Queste cinque date insieme a una figura d’eccezione come Robin Proper-Sheppard saranno le ultime occasioni per vedere la band dal vivo con quello che sanno fare meglio: dipingere maestosi paesaggi sonori.

https://www.giardinidimiro.it/

http://www.sophiamusic.com

https://www.facebook.com/giardinidimiro/

https://www.facebook.com/thesophiacollective/

Questi i concerti

26 novembre 2019 – Mestre (VE) – Teatro Toniolo

28 novembre 2019 – Rivoli (TO) – Circolo della Musica

29 novembre 2019 – Bologna – Covo Club

30 novembre 2019 – Napoli – Secret Location (presto tutte le informazioni)

02 dicembre 2019 – Roma – Spazio Diamante

fonte: com. stampa