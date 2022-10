L’ex Supergrass Gaz Coombes annuncia il nuovo album.

Gaz Coombes annuncia i dettagli del suo nuovo album “Turn The Car Around“, in uscita il 13 gennaio 2023 su etichetta Hot Fruit Recordings/Virgin. L’annuncio è accompagnato dalla nuova canzone “Don’t Say It’s Over“, un primo assaggio delle canzoni contenute nell’album confermandolo uno dei cantautori più amati del Regno Unito. A dieci anni dalla carriera solista Coombes non esclude la reunion dei Supergrass.

“Turn The Car Around” è un album che ho costruito negli ultimi sette anni“, afferma Coombes. “È un album che parla di sentimenti, che cattura gli alti e bassi della vita moderna e tutte le piccole sfumature che stanno nel mezzo”.

Scritto e registrato da Coombes nel suo studio nell’Oxfordshire, l’album attinge sia alle tavolozze sonore che ai temi degli album precedenti e segna la terza e ultima parte di una trilogia insieme a Matador del 2015 e a World’s Strongest Man del 2018. “Turn The Car Around” include i featuring di Willie J Healey e Loz Colbert dei Ride, e l’album è co-prodotto da Coombes e dal collaboratore di lunga data Ian Davenport.

