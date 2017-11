Low in High-School è il primo album in studio di Morrissey dal 2014 e il suo debutto per BMG e l sub-label Etienne Records. Low in High-School è stato registrato presso La Fabrique Studios in Francia e il Forum Music Village di Roma. Il disco è stato prodotto da Joe Chiccarelli (che ha lavorato con Frank Zappa, The Strokes, Beck e The White Stripes per citarne alcuni). L’album uscirà su tutte le piattaforme di digital download e streaming e in CD e vinile colorato.

Il talento di Morrissey, di unire dichiarazioni politiche e belle melodie, è più forte che mai in Low in High-School, catturando lo spirito dei tempi di un mondo in continua evoluzione.

Salito alla ribalta come frontman dei The Smiths, Morrissey ha proseguito con una carriera solista di grande successo. Tutti i suoi dieci album solisti sono entrati nella Top 10 degli album più venduti negli UK, e 3 titoli sono arrivati alla posizione #1. Pubblicando il suo album di debutto solista Viva Hate nel 1988, da allora ha pubblicato numerosi dischi acclamati dai critici, tra cui Kill Uncle e Your Arsenal e l’album You Come The Quarry, di grande successo, dopo un’ interruzione di cinque anni nel 2004. Nel 2013, Morrissey ha pubblicato la sua autobiografia su Penguin Classics, immediatamente salita al top della classifica dei best seller con recensioni letterarie che lo descrivono come un capolavoro in scrittura e prosa.

Questa la tracklist del disco:

1. My Love, I’d Do Anything 2. I Wish You Lonely 3. Jacky’s Only Happy When Shes Up On The Stage 4. Home Is A Question Mark 5. Spent The Day In Bed 6. I Bury The Living 7. In Your Lap 8. The Girl From Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel 9. All The Young People Must Fall In Love 10. When You Open Your Legs 11. Who Will Protect Us From The Police 12. Israel.