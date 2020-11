“Vertigo Days” il nuovo album dei The Notwist ed esce a gennaio. Ascolta il nuovo brano.

I The Notwist annunciano il nuovo disco che si intitola “Vertigo Days” in uscita il 29 Gennaio 2021 per Morr Music.

Il disco si avvale delle collaborazioni con Angel Bat Dawid, Saya (Tenniscoats / テニスコーツ), Juana Molina, Ben Lamar Gay & Zayaendo.

Intanto, è appena uscito il nuovo singolo “Where You Find Me“: secondo estratto dal nuovo album, dopo “Oh Sweet Fire”.

www.notwist.com

https://www.facebook.com/thenotwist

Pre-order album su CD LP & Ltd. color vinyl: https://alientransistor.com/artists/the-notwist/

foto: Johannes Maria Haslinger

La tracklist di Vertigo Days



01. Al Norte

02. Into Love / Stars

03. Exit Strategy To Myself

04. Where You Find Me

05. Ship feat. Saya

06. Loose Ends

07. Into The Ice Age feat. Angel Bat Dawid

08. Oh Sweet Fire feat. Ben LaMar Gay

09. Ghost

10. Sans Soleil

11. Night‘s Too Dark

12. *stars*

13. Al Sur feat. Juana Molina

14. Into Love Again feat. Zayaendo

