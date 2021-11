Tornano i Kreidler, il nuovo disco in uscita all’inizio del 2022.

Nuovo album in arrivo per i Kreidler a circa due anni dal precedente “Flood”, la band teutonica è sempre molto attiva e produttiva, sia come combo sia come singoli musicisti.

La notizia è stata diffusa dalla Bureau B che da più di un decennio ha in organico l’ensemble di Dusseldorf, in linea di massima dai tempi di “Tank“, anno 2011.

Il full lenght è costituito da dieci brani che soggiornano nello stesso ambiente sonoro nel loro modo di essere anche abbastanza omogenei e organizzati, in definitiva, come una selezione di racconti. Tutte le tracce hanno la lunghezza di un singolo e ognuna ha il potenziale di un singolo nel modo in cui sono proposti gli arrangiamenti. La band conserva intatta la propria energia e il carattere, con la sezione ritmica curata dal batterista Thomas Klein, sempre ben in evidenza nel formare un’articolata relazione con le parti melodiche.

Il nuovo LP sarà intitolato “Spells And Daubs” e sarà pubblicato il prossimo 28 gennaio attraverso la label di Amburgo con una edizione esclusiva a cura del marchio indipendente britannico Dinked, che comprende un vinile bianco con un EP 12” contenente tre bonus track, differente copertina interna e design in generale.

L’album è impacchettato in una enigmatica illustrazione in bianco e nero a opera dell’artista e documentarista Heinz Emigholz e tratto dalla sua serie “Die Basis des Make-Up”.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Kreidler – “Spells And Daubs” – Tracklist

- Side A

A1 Tantrum

A2 Toys I Never Sell

A3 Dirty Laundry

A4 Revery

A5 Unframed Drawings

- Side B

B1 Freundchen

B2 Arise Above

B3 Music Follows Suit

B4 Arena

B5 Greetings From Dave

Dinked Edition Bonus Disc:

- Side C

C1 Howling At The Third Moon

C2 Moon

- Side D

D1 Howling