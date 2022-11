Peter Gabriel, “i/o” è il prossimo album che accompagna un world tour. Tappe in Italia.

L’ex frontman dei Genesis, e padre della label Real World, annuncia il proprio ritorno discografico e un nuovo tour mondiale che farà tappa anche in Italia.

Peter Gabriel nel 2023 pubblicherà il suo decimo album in studio dal titolo “i/o“. Sarà il primo album dopo New Blood del 2011 e il suo primo con nuovi e originali brani da “Up” del 2002. Sebbene i dettagli sul nuovo album non siano stati condivisi, ha annunciato il suo primo tour in sette anni, che inizierà con date in Europa e Regno Unito a maggio e giugno del 2023.

A quasi dieci anni di distanza da quando il “Back To Front Tour” ha fatto tappa in Italia, Peter Gabriel annuncia il suo ritorno in concerto sabato 20 maggio 2023 all’Arena di Verona e domenica 21 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

La tournée mondiale segna il ritorno del 72enne artista inglese che sta fuori dal Nord America dal 2014, ovvero dalla serie di show del “Back to Front Tour” in supporto all’album “So”. Il nuovo tour vedrà Gabriel, accompagnato dagli storici componenti della sua band Tony Levin (basso), David Rhodes (chitarre) e Manu Katché (batteria), suonare dal vivo nuovo materiale proveniente dal suo album “i/o” oltre ad alcune canzoni del suo repertorio e brani amati dai fan insieme a perle inaspettate.

“È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour“, ha dichiarato Peter Gabriel all’annuncio del tour.

https://petergabriel.com/

https://www.facebook.com/PeterGabriel