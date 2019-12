Paul Weller, cinque live italiani per il “Modfather”.

A tre anni dalle ultime date italiane Paul Weller torna in Italia per cinque concerti estivi che toccheranno il nostro paese da Nord a Sud. Questi gli spettacoli confermati:

Mercoledì 22 Luglio – Pordenone, Pordenone Blues Festival

Venerdì 24 Luglio – Roma, Rock In Roma – Auditorium Parco della Musica / Cavea

Sabato 25 Luglio - Locorotondo (Ba), Locus Festival

Lunedì 27 Luglio – Firenze, MusArt Festival

Martedì 28 Luglio - Grugliasco (To), GruVillage 105 Music Festival

I fan di tutta Italia avranno l’occasione di assistere dal vivo al talento eclettico di uno dei principali rappresentanti della cultura Mod. Partito dal punk, Paul Weller è passato per l’acid jazz fino a spingersi da solista verso nuove sonorità, sconfinanti nel pop, folk, soul e perfino nell’elettronica. Quest’incredibile capacità di sperimentazione emerge nella florida discografia di Weller, che dal 1992 ha pubblicato ben quattordici album in studio, l’ultimo di questi, True Meanings (Parlophone Records), è uscito nel 2018.

Cantante, chitarrista e compositore britannico, Paul Weller è una vera e propria istituzione nella sua terra di origine: la maggior parte dei testi delle sue canzoni trae ispirazione dalla cultura inglese. Il suo esordio discografico avviene nel 1977 con la pubblicazione di In The City (Polydor Records) con i Jam, band di cui era frontman e con la quale raggiunse più volte la vetta delle classifiche inglesi. Nel 1982 fonda invece gli Style Council insieme al tastierista Mick Talbot, al fine di esplorare i confini dell’acid jazz. Conclusa anche quest’esperienza, Paul Weller ha dato il via alla sua carriera da solista, costellata da un successo dopo l’altro, sia di pubblico che di critica.

paulweller.com

Le info per la biglietteria:

Mercoledì 22 Luglio 2020

Pordenone, Pordenone Blues Festival – Parco di San Valentino, Via S. Valentino

Posto unico: € 35 + prev. / € 40 in cassa

Venerdì 24 Luglio 2020

Roma, Rock In Roma – Auditorium Parco della Musica / Cavea, Via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti:

Parterre 1° settore: € 50 + prev.

Parterre laterale 1° settore: € 45 + prev.

Tribuna centrale: € 45 + prev.

Tribuna mediana: € 40 + prev.

Tribuna laterale: € 35 + prev.

Tribuna alta: € 30 + prev.

Sabato 25 Luglio 2020

Locorotondo (BA), Locus Festival – Masseria Mavù, Contrada Mavugliola, 222

Posto unico: € 35 + prev.

Lunedì 27 Luglio 2020

Firenze, MusArt Festival – Piazza Santissima Annunziata

Biglietti:

1° settore: € 55 + prev.

2° settore: € 50 + prev.

3° settore: € 40 + prev.

4° settore: € 30 + prev.

Martedì 28 Luglio 2020

Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival

Inizio concerti: h 22.00

Posto unico in piedi: € 20 + prev