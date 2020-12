A pranzo con Babette e le assaggiatrici è una nuova rubrica.

Da oggi comincia una nuova avventura per FO: la collaborazione con “Le Assaggiatrici”, blog letterario animato da Camilla Iovino e dalla nostra Michela Aprea.

I libri sono il cuore pulsante dello spazio dedicato al piacere della lettura e alla narrativa in tutte le sue forme. Libri da assaggiare, spiluccare, desiderare, ammirare e rimirare anche nelle trasposizioni cinematografiche come faremo con “A pranzo con Babette”, la rubrica che Le Assaggiatrici hanno dedicato al cinema e ai romanzi e i racconti portati al cinema realizzata in collaborazione con FreakOut. Ogni settimana troverete una proposta anche qui. Il primo film raccontato è “Il pranzo di Babette” di Gabriel Axel, di cui a breve vi proporremo la recensione. Per visitare il sito de “Le Assaggiatrici”: leassaggiatrici.wordpress.com