Still Corners hanno annunciato l’uscita del nuovo album ‘The Last Exit’.

Il nuovo lavoro della band formata da Greg Hughes e Tessa Murray è atteso il 22 gennaio 2021 per Wrecking Light Records. Anticipato dalla titletrack ‘The Last Exit’, e dal nuovo singolo ‘Crying’, gli Still Corners con ‘The Last Exit’ giungo al quinto album, il terzo per Wrecking Light Records dopo due album per Sub Pop.

L’elegante mix di indie-rock, shoegaze e synth del duo inglese è pargonato ai californiani Chromatics e, da pre-ascolti, gli undici brani di questo nuovo lavoro sono evocative gemme cresciute nel deserto, la perfetta colonna sonora per un viaggio senza meta scandito dalla voce incantevole della Murray e dalle chitarre e dai synth di Hughes.

http://www.stillcorners.com/

https://www.facebook.com/stillcorners/

Tracklist:

1. The Last Exit

2. Crying

3. White Sands

4. Till We Meet Again

5. A Kiss Before Dying

6. Bad Town

7. Mystery Road

8. Static

9. It’s Voodoo

10. Shifting Dunes

11. Old Arcade