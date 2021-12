The Antlers – Losing Light (ANTI- Records)

A sorpresa, pochi mesi dopo la pubblicazione di Green to Gold, l’ultimo LP, Peter Silberman e Michael Lerner hanno tirato fuori Losing Light, un EP che riprende quattro canzoni del loro ultimo disco, rivisitate in chiave ulteriormente eterea e evanescente.

Da sette anni in silenzio, dunque, la band del vocalist Peter Silberman (anche arpa tastiera, fisarmonica e chitarra) con Michael Lerner alla batteria e Darby Cicci alla tastiera e tromba decide nel 2021 di pubblicare ben due volte, anche se intorno allo stesso lavoro, di cui evidentemente questo EP rappresenta una variante ed un approfondimento, una sorta di B-Sides

Le 4 nuove versioni delle canzoni del disco (variate anche nel titolo) approfondiscono la dimensione da meditazione New Age che già caratterizza Green to Gold. Determinano quindi definitivamente la svolta musicale degli Antlers verso il Dream Pop, “musica da domenica mattina”, come l’ha definita Siberman. La voce sparisce del tutto, rimane solo un sussurro, e si apprezzeranno nell’EP allora più i riff, i ri-arrangiamenti, l’atmosfera complessiva trasognata di Losing Light, la raffinatezza armonica di Volunteered, o l’evoluzione chitarristica notevole nel definire melodia trascendente in G3G, tutto nel segno dell’etereo, del sogno, di una purezza musicale che tende quasi al mistico.

Una svolta, che era già in Green To Gold, e che però necessita di un completamento, una definizione maggiore, perché il disco e l’EP rimangono sospesi ed evanescenti come le trame melodiche che vengono qui elaborate, e in fondo un po’ di corpo musicale in più non avrebbe guastato.

autore: Francesco Postiglione