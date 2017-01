“Live In Paris” delle Sleater-Kinney è il primo documento live della famosa female band di Olympia. L’album composto da ben 13 tracce è stato registrato dalle tre componenti storiche Carrie Brownstein, Corin Tucker e Janet Weiss accompagnate dalla turnista Katie Harkin. Il live è stato registrato il 20 Marzo 2015 nello storico La Cigale a Parigi in occasione del tour europeo a supporto dell’ottavo album “No Cities To Love”.

La setlist del Live In Paris è composta da canzoni estratte da diversi album: No Cities to Love, The Woods, One Beat, The Hot Rock, Dig Me Out e Call the Doctor. L’album e la performance è stata mixata da John Goodmanson negli Avast Studios e masterizzata da Greg Calbi allo Sterling Sound.

Sleater-Kinney: Live In Paris è disponibile worldwide dal 27 Gennaio 2017.

Tracklisting

1. Price Tag *

2. Oh! ^^

3. What’s Mine Is Yours **

4. A New Wave *

5. Start Together #

6. No Cities To Love *

7. Surface Envy *

8. I Wanna Be Your Joey Ramone ##

9. Turn It On ^

10. Entertain **

11. Jumpers **

12. Dig Me Out ^

13. Modern Girl **

* from No Cities to Love

** from The Woods

^ from Dig Me Out

^^ from One Beat

# from The Hot Rock

## from Call the Doctor

fonte: com. stampa