Era chiaro che qualcosa stesse per accadere in seno alla band americana quando, nelle scorse settimane, il quartetto a stelle e strisce pubblicò l’inedito Wait In The Car.

Riannodata la formazione originale, ovvero Kim e Kelley Deal, Josephine Wiggs e Jim Macpherson, le Breeders hanno appena comunicato che il prossimo 2 Marzo, via 4AD, uscirà il loro quinto disco All Nerve, la cui traccia omonima è già possibile ascoltare più in basso.

Registrato in varie location grazie al contributo dei produttori Mike Montgomery, Steve Albini, Greg Norman e Tom Rastikis, l’album sarà distribuito in disparati formati, compresa un’edizione limitata in vinile rosso che avrà come chicca la cover di Joanne di Mike Nesmith.

Da Aprile il gruppo intraprenderà una tournèe mondiale che nel mese di Giugno toccherà pure l’Italia. Queste le date:

5/6 Cortile Estense/Ferrara Sotto Le Stelle, Ferrara

6/6 Santeria Social Club, Milano

La tracklist:

1 Nervous Mary

2 Wait In The Car

3 All Nerve

4 MetaGoth

5 Spacewoman

6 Walking With The Killer

7 Howl At The Summit

8 Archangel’s Thunderbird

9 Dawn: Making An Effort

10 Skinhead #2

11 Blues At The Acropolis

www.thebreedersmusic.com

www.facebook.com/thebreeders