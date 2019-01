In quest’annata ci sarà una tripletta: i Guided By Voices sono pronti a pubblicare il 28simo, 29simo e 30simo album. Il “nuovo doppio album ufficiale” è però Zeppelin Over China che uscirà il 1 febbraio per la rockathonrecords e contestualmente la band, capitanata dal sempre prolifico Robert Pollard, ha annunciato due concerti a Londra presso il Village Underground, cosa che non accadeva da oltre 15 anni, e al festival Primavera Sound di Barcellona. Qui sotto potete ascoltare i primi due brani rilasciati: The Rally Boys e My Future In Barcelona.

Ma non finisce qui perchè, come sappiamo, la velocità di scrittura e la capacità di immettere nel mercato una quantità di lavori è sempre stato un punto nevralgico nella carriera della band di Dayton, Ohio. Infatti in rete, spulciando, troviamo ben altri due titoli che quest’anno verranno rilasciati: “Warp And Woof” e “Rise Of The Ants“. Con ogni probabilità, viste anche le lunghissime tracklist, ci saranno tracce riprese da b-side e inediti tra gli infiniti scritti da Pollard.

La potenziale uscita di “Rise Of The Ants” è a fine ottobre 2019 e include 24 brani estrapolati da quattro 7 ” contenenti 6 tracce; una raccolta insomma. Invece Warp and Woof (aprile 2019) conterrà altre 24 canzoni in soli 37 minuti con una brevità simile a quella degli album di GBV degli anni ’90.

http://www.gbvdb.com/

https://www.guidedbyvoices.com/