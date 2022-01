Pavement, mega ristampa del quinto album. Ascolta la nuova “Be the Hook”.

I Pavement hanno annunciato una ristampa deluxe del loro quinto e ultimo album in studio Terror Twilight che originariamente fu pubblicato nel 1999. “Terror Twilight: Farewell Horizontal” – questo il nuovo titolo della ristampa – arriverà l’8 aprile tramite Matador records e conterrà 45 canzoni, 28 delle quali saranno tracce inedite , oltre all’album originale, ai lati B, alle demo, alle registrazioni dal vivo, ai nastri delle prove e ai brani grezzi della sessione scartata di Pavement allo studio Echo Canyon dei Sonic Youth. La band ha anche condiviso l’inedito “Be the Hook“.

Terror Twilight: Farewell Horizontal uscirà nelle edizioni 4xLP e 2xCD e includerà un opuscolo con foto inedite e commenti dei membri della band e del produttore Nigel Godrich. La ristampa in LP ripristinerà la sequenza dell’album suggerita da Godrich, mentre la versione CD manterrà l’ordine delle tracce pubblicato dalla band nel 1999.

I Pavement partiranno per un attesissimo tour di reunion entro la fine dell’anno.

https://pavement.ffm.to/terrordeluxe

https://www.facebook.com/pavementtherockband

https://store.matadorrecords.com/terror-twilight-farewell-horizontal

TRACKLIST (for LP edition):

01 “Platform Blues”

02 “The Hexx”

03 “You Are a Light”

04 “Cream of Gold”

05 “Ann Don’t Cry”

06 “Billie”

07 “Folk Jam”

08 “Major Leagues”

09 “Carrot Rope”

10 “Shagbag” #

11 “Speak, See, Remember”

12 “Spit On a Stranger”

13 “The Porpoise and the Hand Grenade”

14 “Rooftop Gambler”

15 “Your Time to Change”

16 “Stub Your Toe”

17 “Major Leagues” (Demo Version)

18 “Decouvert de Soleil”

19 “Carrot Rope” (SM Demo) #

20 “Folk Jam Moog” (SM Demo) #

21 “Billy” (SM Demo) #

22 “Terror Twilight [Speak, See, Remember]” (SM Demo) #

23 “You Are a Light” (SM Demo) #

24 “Cream of Gold Intro” (Jessamine) #

25 “Cream of Gold” (SM Demo) #

26 “Spit On a Stranger” (SM Demo) #

27 “Folk Jam Guitar” (SM Demo) #

28 “You Are a Light” (Echo Canyon) #

29 “Ground Beefheart [Platform Blues]” (Echo Canyon) #

30 “Folk Jam” (Echo Canyon) #

31 “Ann Don’t Cry” (Echo Canyon) #

32 “Jesus in Harlem [Cream of Gold]” (Echo Canyon) #

33 “The Porpoise and the Hand Grenade” (Echo Canyon) #

34 “Spit On a Stranger” (Echo Canyon) #

35 “Be the Hook” #

36 “You Are a Light” (Jackpot!) #

37 “Terror Twilight [Speak, See, Remember]” (RPM) #

38 “Rooftop Gambler” (Jessamine) #

39 “For Sale! The Preston School of Industry” (Jessamine) #

40 “Frontwards” (Live) #

41 “Platform Blues” (Live) #

42 “The Hexx” (Live) #

43 “You Are a Light” (Live) #

44 “Folk Jam” (Live) #

45 “Sinister Purpose” (Live) #

# denotes previously unreleased