Panda Bear & Sonic Boom – Reset (Domino Records)

Una collaborazione che attinge al passato con uno sguardo saldo e consapevole del futuro quella operata da Noah Benjamin Lennox (Panda Bear e membro degli Animal Collective) e Peter Kember (Sonic Boom) e che si è cristallizzata nell’avvolgente “Reset” (Domino Records), pubblicato anche come “Reset (Expanded Edition)”/“Reset Songbook”.

Un crogiolo di pop psichedelico che attinge alla fonte degli anni sessanta; già il brano di apertura “Gettin’ to the Point” non può non evocare l’Eddie Cochran di “Three Steps To Heaven”, seguito da una “Go On” figlia di “Give It To Me (All Your Love)” dei The Troggs, da una “Edge of the Edge”corale come i Randy & the Rainbows di “Denise” … e così via.

Un equilibrio tra acustico ed elettronico si muove per l’intero disco, impreziosito da ritornelli e temi che si legano tanto all’orecchio quanto al cuore, per un viaggio auditivo/emotivo che non può non toccare le corde sia di vecchi ascoltatori, che gli anni sessanta li hanno vissuti e girati sui loro piatti, sia di ascoltatori più giovani; ne è testimonianza “Danger” capace di rendere ecumenico l’incipit di “Love of my Life” dei The Everly Brothers, arricchendolo di chiaroscuri sghembi e trasversali, sospendendo la cantano in un’ovattata acquosa densità.

Discutibile, appare invece allo scrivente, l’operazione di ampliamento del disco nelle versioni “strumentali” e remix, privi di quell’intuizione che ha reso “Reset” un bel lavoro discografico.

https://pandabearmusic.bandcamp.com/album/reset

https://www.facebook.com/PandaBear

https://www.instagram.com/pandabearofficial/

autore: Marco Sica