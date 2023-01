I Neutral Milk Hotel pubblicano un box in vinile e un inedito. Ascolta.

I Neutral Milk Hotel annunciano un cofanetto in vinile che racchiude la loro breve carriera discografica e per l’occasione pubblicano una canzone inedita.

S’intitola The Collected Works of Neutral Milk Hotel il box set che contiene entrambi gli LP del gruppo, On Avery Island del 1996 e In the Airplane Over the Sea del 1998, oltre a registrazioni dal vivo, riprese alternative, materiale inedito e altro ancora.

La pubblicazione è prevista per il 24 febbraio per la label Merge records.

Tra i brani inclusi nel cofanetto troverete “Little Birds“inedito che potete ascoltare qui sotto.

“Little Birds” è una canzone che Jeff Mangum, leader del gruppo, ha scritto nel 1998 e che suonò al party di un amico, e nasce dopo uno scontro verbale avuto con un predicatore di strada ad Athens, in Georgia, che vomitava odio contro le persone LGBTQ+. Mangum non ha più suonato la canzone per dieci anni, ma alla fine è stata registrata dal vivo al Prospect Park Bandshell di Brooklyn durante il tour di reunion del Neutral Milk Hotel del 2014. Quest’ultima versione è quella inclusa nel cofanetto.

Nel 2011 Mangum ha raccolto quasi tutta la produzione registrata della band in un cofanetto in edizione limitata, che ha autoprodotto tramite Neutral Milk Hotel Records, una piccola operazione gestita dallo stesso Mangum e sua madre. L’edizione a cura Merge records segna la prima uscita digitale della raccolta e include un’edizione ampliata fatta di 2xLP di On Avery Island, un esclusivo picture disc da 12″ di Live at Jittery Joe’s (registrato nel 1997), “Holland, 1945″ b/n “Engine” 7 ” su vinile nero con opere d’arte nuove di zecca e altro ancora.

Il set contiene anche una versione rimasterizzata di Everything Is 7″ del 1994, che è stato stampato su vinile da 10″ come EP. Mangum ha anche aggiunto alcune canzoni di quel periodo: “Unborn”, “You’ve Passed” e “Where You’ll Find Me Now”. L’EP Ferris Wheel on Fire 10″ include l’aggiunta di “My Dream Girl Don’t Exist”.

https://walkingwallofwords.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047049729896

The Collected Works of Neutral Milk Hotel tracklist:

In the Aeroplane Over the Sea:

01 King of Carrot Flowers Pt. 1

02 King of Carrot Flowers Pts. 2 & 3

03 In the Aeroplane Over the Sea

04 Two-Headed Boy

05 Fool

06 Holland, 1945

07 Communist Daughter

08 Oh Comely

09 Ghost

10 [untitled]

11 Two-Headed Boy Pt. 2

On Avery Island:

01 Song Against Sex

02 You’ve Passed

03 Someone Is Waiting

04 A Baby for Pree

05 Marching Theme

06 Where You’ll Find Me Now

07 Avery Island/April 1st

08 Gardenhead/Leave Me Alone

09 Three Peaches

10 Naomi

11 April 8th

12 Pree-Sisters Swallowing a Donkey’s Eye

Ferris Wheel on Fire:

01 Oh Sister (1995)

02 Ferris Wheel On Fire (1993)

03 Home (1992)

04 April 8th (1992)

05 I Will Bury You in Time (1994)

06 Engine (1993)

07 A Baby for Pree/Glow Into You (1995)

08 My Dream Girl Don’t Exist (Live) [1992]

Everything Is:

01 Everything Is

02 Here We Are (For W. Cullen Hart)

03 Unborn

04 Tuesday Moon

05 Ruby Bulb

06 Snow Song

07 Aunt Eggma Blow Torch

Little Birds:

01 Little Birds (Live) [1998]

02 Little Birds (Studio Demo) [1998]

You’ve Passed / Where You’ll Find Me Now:

01 You’ve Passed (Alternate Version)

02 Where You’ll Find Me Now (Alternate Version)

Live at Jittery Joe’s:

01 Intro

02 A Baby for Pree

03 Two-Headed Boy

04 I Will Bury You in Time

05 Gardenhead / Leave Me Alone

06 Two-Headed Boy Pt. 2

07 I Love How You Love Me

08 Engine

09 Naomi

10 King of Carrot Flowers Pt. 2

11 King of Carrot Flowers Pt. 3

12 Oh Comely