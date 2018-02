Ci siamo quasi. Dopo The Doomed e Disillusioned, il combo americano ha reso disponibile il terzo singolo TalkTalk, accompagnandolo da un video che potete trovare in basso.

I tre brani faranno parte di Eat The Elephant, il quarto album degli A Perfect Circle che sarà pubblicato dalla BMG il 20 Aprile.

Il disco è stato registrato con la co-produzione di Dave Sardy (Autolux, Slayer), fatto mai avvenuto prima, dato che la band sinora aveva curato da sola tale aspetto. Altra novità è la partecipazione di James Iha (Smashing Pumpkins, Tinted Windows) all’intera realizzazione di questo lavoro in studio, cosa che non era successa all’esordio nella formazione statunitense, risalente alle session del precedente eMOTIVe (2004).

Il supergruppo a stelle e strisce, composto anche da Maynard James Keenan (Tool, Puscifer), Billy Howerdel (Ashes Divide), Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine) e Matt McJunkins (Eagles of Death Metal, The Beta Machine), si esibirà nello stivale durante la bella stagione, esclusivamente al festival Rock The Castle di Verona il prossimo 1° Luglio.

La tracklist:

1 Eat The Elephant

2 Disillusioned

3 The Contrarian

4 The Doomed

5 So Long, And Thanks For All The Fish

6 TalkTalk

7 By And Down The River

8 Delicious

9 DLB

10 Hourglass

11 Feathers

12 Get The Lead Out

https://www.aperfectcircle.com/

https://www.facebook.com/aperfectcircle/