Thomas Koner – Nuovo album per la rediviva Mille Plateaux

Album in uscita per il compositore e media artist originario di Bochum Thomas Koner che ritorna con un nuovo lavoro intitolato “Motus” a quattro anni esatti dall’ultimo “Tiento de la luz” pubblicato su Denovali a inizio 2016.

L’autore offre una accurata delucidazione sulla sua opera e la sua esplorazione sonora come sempre indirizzata a creare un linguaggio singolare, andando così ad ideare un dance floor totalmente libero da clock, ritmi e groove:

“Motus is more (to me) than just music made with analogue synthesizers, it is about attitude, a way of relating to sound and the (e)motion it affects. A lifestyle, where movement, being moved and moving become one. My practice is vibrational, about the skin, touch and surfaces and the gaseous medium in between. I dream of a dance floor where Motus would be enjoyed. What kind of world, or rather, what kind of society would allow that? And when? Is this futuristic?”

Forse non è un ragionamento futuristico, il compositore teutonico non ha per niente torto, i tempi sono maturi ed è gia dimostrabile grazie ai tantissimi festival dance-oriented che ormai non fanno riferimento solamente a determinati aspetti della musica elettronica ma vanno a rincorre le cognizioni più disparate. Del resto Koner durante il suo lungo percorso sonoro ha già abbondantemente affrontato il tema in maniera meno astratta insieme a Andy Mellwig con il quale ha condiviso il duo Porter Ricks.

Il nuovo disco verrà pubblicato attraverso la rediviva Mille Plateaux, marchio fondato a Francoforte nel 1993 da Achim Szepanski e collegato direttamente alla Force Inc. Music Works. Durante tutti questi anni la label indipendente ha più volte alternato fasi di declino e di rinascita lasciando comunque un segno indelebile nel corso della sua travagliata storia.

La data di rilascio di “Motus” è stabilita per il 20 febbraio, anche se è già possibile ascoltare tutto l’album in rete dallo scorso 6 febbraio.

www.force-inc.org

Autore: Luigi Ferrara

Thomas Koner – “Motus” – Tracklist

1 Extension (Attack)

2 Cogitation (Decay)

3 Potential (Sustain)

4 Expression (Release)

5 Substrate (Binaural)

6 Oscillator (Luminous)

7 Substance (Suicide)

8 Synthesis (Carnal)