Dinner Party, il super gruppo con Robert Glasper e Kamasi Washington

I Dinner Party hanno deciso di esordire, discograficamente parlando, su vinile il prossimo 19 marzo attraverso le label Sounds of Creenshaw/Empire. Il super gruppo hip hop, con contaminazioni jazz, soul e r&b contemporanee, composto dalle star Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder e Kamasi Washington ha pubblicato ad agosto scorso il debut album attraverso le piattaforme digitali balzando direttamente al primo posto della classifica di Jazz contemporaneo di Billboard, al numero due di quella di Jazz e al numero 55 di quella dei dischi più venduti negli States.

La tracklist:

1. Sleepless Nights (feat. Phoelix)

2. Love You Bad (feat. Phoelix)

3. From My Heart And My Soul (feat. Phoelix)

4. First Responders

5. The Mighty Tree (feat. Kamasi Washington)

6. Freeze Tag (feat. Phoelix)

7. LUV U