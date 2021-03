Glasvegas, quarto album in arrivo. Ascolta i due singoli.

I Glasvegas tornano a pubblicare nuovo materiale. Dopo otto anni da ‘Later…When the TV Turns to Static’ gli scozzesi, con alla guida i membri fondatori James e Rab Allan con Paul Donoghue, annunciano il nuovo album dal titolo ‘Godspeed’. Il quarto album ucirà il prossimo 2 aprile e sarà la label a Go Wow Records a pubblicarlo. L’album è stato prodotto, arrangiato e registrato dal leader James Allan.

La tracklist:

1.”Parked Car (Exterior)”

2.”Dive”

3.”Keep Me a Space”

4.”Shake the Cage (Für Theo)”

5.”Cupids Dark Disco”

6.”Parked Car (Interior)”

7.”My Body Is a Glasshouse (A Thousand Stones Ago)”

8.”In My Mirror”

9.”Dying to Live”

10.”Stay Lit”

11.”Godspeed”