Barmudas – Every Day is Saturday Night (Area Pirata)

I Barmudas sono un quartetto fiorentino, in attività da cinque anni, nati con il preciso intento di fare fronte all’invasione di hipsters, indie posers, coffee shakers, cover bands, modaioli, snob-intellettuali e radical chic che proliferano nelle città. Il quartetto toscano chiarisce da che parte sta, vale adire quella che ama il glam rock dei ‘70 e il pub rock,con un ovvia matrice punk. Pensate a T.Rex che sfidano sul palco le New York Dolls e fanno a gara a chi è truccato meglio sparando riff che incrociano i Rolling Stones e il rock violentato dal primo punk britannico ed e allora comprenderete l’essenza di queste dieci tracce. Non mancano le digressioni dal glam con i tuffi nel punk adolescenziale ramonesiano di “Zombi Teacher” o gli omaggi ai primi Who di “Shake a shaker”, non prima di essere passati sotto il fuoco incrociato del rock-punk-blues scandito della title-track e del garage-punk di “Bar-Mus-Ass”. Insomma avete capito che si tratta del più puro ed immediato rock’n’roll e al culo tutto il resto!!!

autore: Vittorio Lannutti