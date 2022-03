The Black Keys, nuovo album con guests. Ascolta il singolo.

Il duo di Akron, Ohio, The Black Keys ha annunciato il nuovo album e rilasciato il primo singolo “Wild Child”.

Dopo ‘Let’s Rock’ (2019) e Delta Kream (2021) Dan Auerbach (guitar, vocals) e Patrick Carney (drums) pubblicheranno “Dropout Boogie“. Il loro undicesimo album verrà rilasciato il 13 maggio attraverso le label Nonesuch Records.

Registrato presso gli Easy Eye Sound studio in Nashville il lavoro consta di 10 tracce nelle quali troveremo collaborazioni con Billy F. Gibbons dei ZZ Top e Greg Cartwright del gruppo Reigning Sound. L’album è prodotto artisticamente da Angelo Petraglia songwriter e membro dei Face to Face e conosciuto per i suoi lavori con i Kings of Leon.

https://www.dropoutboogie.com/

https://www.facebook.com/TheBlackKeys