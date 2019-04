Burnt Friedman ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album, naturalmente attraverso la sua etichetta Nonplace Records fondata nel 1999 insieme a Oke Göttlich, attuale Presidente della squadra di calcio FC St. Pauli.

Il titolo scelto per la release è “Musical Traditions In Central Europe: Explorer Series Vol. 4″, anche se in verità di questa serie non vi è traccia alcuna o almeno in rete non sembrano esserci precedenti, anche se nelle dieci tracce che compongono il disco sembra che sarà affrontato l’immobilismo e il conservatorismo del sistema musicale occidentale e Friedman non è nuovo a questo genere di riflessioni.

Il nuovo lavoro del compositore tedesco sarà pubblicato a maggio e al momento non è stato ancora diffuso materiale promozionale in rete. Attualmente Friedman è impegnato in una serie di live in giro per l’Europa con il percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi, con il quale ha prodotto a fine 2017 l’EP “Yek“.

www.nonplace.de

Autore: Luigi Ferrara

“Musical Traditions In Central Europe: Explorer Series Vol. 4″ – Tracklist

01. Supreme Self Dub

02. Moslemschleier

03. Schwebende Himmelsbrücke

04. Unbehagen In Der Natur

05. Semio – Blitz

06. Berlin, A Cidade Que Não Morreu feat. Lucas Santtana

07. Messdiener

08. Sensation Des Normalen

09. Gottesdienst

10. Sky Speech feat. Hayden Chisholm