Fatoumata Diawara, nuovo album e tour con live in Italia. Ascolta.

E’ previsto per il 12 maggio il nuovo album della cantante, chitarrista e attrice del Mali Fatoumata Diawara. Il quinto album della vincitrice di due Grammy verrà pubblicato dalle label 3ème Bureau/Wagram Music ed è intitolato London Ko.

La Diawara negli ultimi anni, grazie anche alle fruttuose collaborazioni con Damon Albarn, si è imposta sul mercato globale come una delle referenti della nuova musica africana tradizionale con radici mandinka e influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop.

In London Ko la nostra torna a collaborare con Damon Albarn (Gorillaz, Blur) che co-produce alcuni brani dell’album e canta nel singolo Nsera.

“Per me, London Ko significa aprire la mente, rappresenta anche il legame di Damon Albarn con la musica maliana» – dice Fatoumata Diawara. Il titolo, un neologismo coniato dalla stessa cantante, si riferisce a un continente immaginario che unisce l’Africa e l’Europa. Pur mantenendo le tradizioni, la musica di Fatoumata Diawara offre una visione profetica di ciò che l’Africa può fare. L’artista inventa uno spazio e un tempo alternativi in cui è possibile diventare padroni del proprio destino. Posizionando se stessa come protagonista di un mondo futuro, con questo album Fatoumata Diawara entra di diritto nel novero delle grandi voci dell’afrofuturismo.

In occasione di questa nuova uscita discografica sono programmati una serie di concerti in alcune città degli Stati Uniti e in Europa. In Italia Fatoumata arriverà il 13 luglio al Ravenna Festival, l’11 agosto al Locus Festival di Locorotondo, il 19 novembre all’Auditorium Parco della Musica per il Romaeuropa Festival, il 20 novembre al festival H/Eearthbeat Festival al Teatro Puccini di Firenze.

http://www.fatoumatadiawara.com/

https://www.facebook.com/FatouMusic