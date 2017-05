In attesa di sapere se la giovane band inglese stia preparando un disco d’inediti, i nostri rilanciano la propria carriera immettendo in rete un nuovo video, diretto da Blake Claridge, di Shake! Shake! (brano in origine pubblicato sull’album All or Nothing del 2008) che troverete più in basso.

Intanto, prossimamente, i Subways parteciperanno ad alcune rassegne musicali. Una delle tappe più vicine all’Italia sarà quella del 3 Giugno al Sun Valley Festival che avrà luogo all’area “Boschetto” di Malvaglia (Ticino, Svizzera).

http://www.thesubways.net/

https://www.facebook.com/thesubways/