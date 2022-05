Michael Franti & The Spearhead, nuovo album e concerto a Milano. Ascolta!

Michael Franti & The Spearhead pubblicheranno il nuovo album ‘Follow Your Heart’ il 3 Giugno per le label Boo Boo Wax e Thirty Tigers. Il dodicesimo album dell’ex the Disposable Heroes of Hiphoprisy (rapper, musicista e poeta attivista e documentarista) è accompagnato dal singolo e titletrack ‘Follow Your Heart’, ‘Brighter Day’ e ‘Good Day for a Good Day.

Michael Franti & The Spearhead saranno in Italia il 3 Febbraio 2023 per una data esclusiva al Circolo Magnola di Milano.

https://michaelfranti.com

https://www.instagram.com/michaelfranti

https://www.facebook.com/michaelfranti

‘Follow Your Heart’ tracklist:

1. Follow Your Heart

2. Better

3. Baby Let Your Soulshine

4. Brighter Day

5. Life Is Amazing

6. No Makeup

7. Good Day For A Good Day

8. Best At Loving You

9. People Need People

10. Trying To Keep The Lights On

11. Life Reminds Us We’re Alive