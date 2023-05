Wolf Eyes annunciano il nuovo album. Ascolta.

I Wolf Eyes , progetto sperimentale di base nel Michigan, ha annunciato un nuovo album. Dreams in Splattered Lines esce il 26 maggio tramite Warp imprint Disciples, in occasione del 25° anniversario del prolifico gruppo, attualmente un duo formato da Nate Young e John Olson. Insieme all’annuncio, i Wolf Eyes hanno condiviso tre tracce dall’LP “My Whole Life“, “Engaged Withdrawal” e “Days Decay” che potete ascoltare di seguito.

Dreams in Splattered Lines è stato registrato dopo la residenza di Wolf Eyes presso la New York Public Library for the Performing Arts. “Avevamo trascorso molto tempo a New York durante la residenza, ma a causa di Covid avevamo un accesso limitato agli archivi della Biblioteca“, ha dichiarato il co-fondatore di Wolf Eyes Nate Young in un comunicato stampa. “Passavamo 4-5 ore in biblioteca e poi andavamo nei musei. La mostra “Surrealism Beyond Borders” del Met ha avuto un’enorme influenza su questo disco. Imparare a conoscere la poesia parlata dei surrealisti di Chicago eseguita con i musicisti è stato stimolante e affermativo. Sebbene il Surrealismo potesse generare opere spesso poetiche e persino umoristiche, fu anche utilizzato come un’arma molto più seria nella lotta per la libertà politica, sociale e personale e da molti altri artisti in tutto il mondo.”

https://www.facebook.com/WolfEyesTripMetal

https://www.instagram.com/wolf_eyes_official/

Dreams in Splattered Lines tracklist:

01 Car Wash Two W/ Short Hands

02 Radio Box (Excerpt)

03 Plus Warning

04 Engaged Withdrawal

05 Exploding Time

06 My Whole Life

07 The Museums We Carry

08 Pointerstare

09 Comforts of the Mind

10 In Society

11 Find You (Vocal)

12 Days Decay

13 Dreams in Shattered Time