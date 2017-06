Il 2017 sancisce il ritorno di Zanne, il festival di musica e arti contemporanee che in sole tre edizioni è riuscito a conquistarsi uno spazio fra le più importanti manifestazioni estive italiane. L’appuntamento è fissato per il 21, 22 e 23 luglio 2017 in una nuova e suggestiva location alle pendici dell’Etna: i Monti Rossi di Nicolosi in provincia di Catania.



Un anno di pausa non certo infruttuoso che ha permesso agli organizzatori del Festival di cambiare location e di preparare al meglio questa IV edizione, la quale si preannuncia come la più vulcanica di sempre, con un cast stellare che prevede: AIR, Einstürzende Neubauten, Soulwax, of Montreal, Fujiya & Miyagi, Fufanu, The Limiñanas,Ulrika Spacek, The Mystery Lights, H.Grimace.



Dopo aver portato negli anni passati artisti del calibro di Swans, FFS – Franz Ferdinand & Sparks, Jon Spencer Blues Explosion, Black Rebel Motorcycle Club, Four Tet, Spiritualized, Black Lips, Calexico, Godspeed You! Black Emperor e Blonde Redhead, anche con questa nuova edizione Zanne si conferma come uno degli appuntamenti musicali più interessanti e qualitativamente rilevanti del nostro Paese, mantenendo sempre altissimo il livello artistico della manifestazione, in grado di portare in Sicilia e in Sud Italia grandi nomi della scena internazionale.



Location

La grande novità di questa IV edizione di Zanne è rappresentata dalla location: la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi alle pendici dell’Etna. Una magnifica area boschiva descritta anche da Goethe nel suo “Viaggio in Italia”. Un palcoscenico naturale formatosi nel 1669 in seguito alla più disastrosa e al contempo spettacolare prova di forza dell’Etna. Un luogo quindi altamente suggestivo che darà la possibilità al pubblico di Zanne di vivere un’esperienza unica ed immersiva tra musica e natura. Per agevolare al meglio questa esperienza multisensoriale è attivo Zanne Camping, l’esclusivo campeggio di Zanne situato a pochi metri dal palco principale e non lontano dal centro di Nicolosi. Il campeggio è destinato ai soli possessori di day-ticket o abbonamento al Festival e dispone di tutti i servizi essenziali per un soggiorno confortevole, quali bar/ristorazione, docce, servizi igienici e una splendida piscina riservata. Inoltre, la zona riservata al camping sarà dotata di un accesso privilegiato che dalle tende porterà direttamente all’interno dell’area live. Nessuna fila al botteghino, nessuna attesa, per un’immersione totale nel mondo di Zanne. Tutte le info e i prezzi sono disponibili all’indirizzo http://zannefestival.com/zanne-camping/



Nuove Zanne

Riparte “Nuove Zanne”, il contest organizzato dal festival catanese dedicato a band e artisti italiani che quest’anno propone una grande novità: oltre alla possibilità di suonare sul palco principale prima dei Soulwax nella serata conclusiva di domenica 23 luglio, il concorso offrirà alle dieci band finaliste l’opportunità di far parte dell’esclusiva tribute compilation (una musicassetta prodotta da Zanne in tiratura limitata di 123 copie) dedicata alla line up del Festival. Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare sono disponibili sul sito ufficiale di Zanne all’indirizzo http://zannefestival.com/nuove-zanne-2017/



Servizio navetta

Per chi invece non volesse usufruire del campeggio, sarà disponibile un servizio navetta (gratuito per i possessori di 3-day pass) con due corse in partenza dalla stazione centrale di Catania per raggiungere l’area concertistica e altre due che permetteranno di tornare in città alla fine dei concerti, evitando così traffico e ansia da parcheggio. Info e prenotazioni (obbligatorie per posti limitati) su http://zanneshuttlebus.eventbrite.it

ZANNE linup

21, 22 e 23 luglio

Monti Rossi di Nicolosi (Etna)

21 luglio

Einstürzende Neubauten

of Montreal

Fufanu

H.Grimace

22 luglio

AIR

Fujiya & Miyagi

The Limiñanas

23 luglio

Soulwax

Ulrika Spacek

The Mystery Lights

Info tickets:

3 day pass • 75 € + d.p.

Day 1 • 36 € + d.p.

Day 2 • 39 € + d.p.

Day 3 • 36 € + d.p.