Automat è una collezione di B-Sides e rarità del gruppo canadese Metz. Pubblicato prima volta in formato LP include anche registrazioni di brani introvabili poiché precedentemente sotto contratto per un’altra label. Automat uscirà per la Sub Pop records ed è una sorta di storia cronologica delle canzoni meno conosciute del gruppo noise rock di Toronto.

Inclusi in questa pubblicazione ci sono i primi tre single registrati tra il 2009 ed il 2010 e originariamente pubblicati dalla We Are Busy Bodies Records; una versione demo di “Wet Blanket,” il singolo esplosivo del 2012; “Can’t Understand,” originariamente pubblicato nel 2013 da [adult swim]; ed entrambi i singoli del 2015 contenuti su Three One G.

Con l’acquisto della versione vinile si riceverà un ulteriore singolo che contiene tre brani: la cover di “Pig,” dei Sparklehorse uscita in occasione del Record Store Day del 2012 su di uno split single originariamente pubblicato dall Sonic Boom record shop di Toronto; “I’m a Bug,” cover dei The Urinals del 2014, originariamente pubblicato solo su YouTube ed infine un’interpretazione di “M.E.”di Gary Numan completamente inedita.

Tutti i brani sono stati rimasterizzati da Matthew Barnhart al Chicago Mastering Service.

Al momento i METZ stanno lavorando al loro nuovo album che sarà pubblicato da Sub Pop quando ne avranno voglia e saranno pronti.

http://www.metzztem.com/

https://www.facebook.com/metz/



Automat Tracklist: