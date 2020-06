IDLES, s’intitola “Ulta Mono” il terzo album. Ascolta “Grounds”.

Ultra Mono, il terzo album degli IDLES uscirà il 25 settembre per la Partisan Records e avrà come guest vocals Jehnny Beth e contributi di Warren Ellis, David Yow e Jamie Cullum.

Come vi avevamo annunciato in una precedente news la band inglese, dopo il successo ottenuto con l’album “Joy As An Act Of Resistance” pubblicato nel 2018, e alcuni docu film; continua il suo periodo d’oro e pubblica questo terzo capitolo pubblicando un secondo singolo. Dopo il brano Mr Motivator potete ascoltare “Grounds”.

https://www.idlesband.com/

https://www.facebook.com/idlesband/

‘Ultra Mono’ Tracklisting:

1. War

2. Grounds

3. Mr. Motivator

4. Anxiety

5. Kill Them With Kindness

6. Model Village

7. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

8. Carcinogenic

9. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke