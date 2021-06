Nei mesi scorsi il songwriter principale della band inglese aveva pubblicato un mini album strumentale da solista, The Third Chimpanzee, che aveva ridestato dal torpore i fan (e non solo) dei Depeche Mode.

A quell’esperienza ora si aggiunge The Third Chimpanzee Remixed, compilation in uscita il prossimo 20 Agosto su Mute Records nella quale alcuni fra dj e producer (fra cui JakoJako, Jlin, Kangding, Rrose, Wehbba, The Exaltics, MoReVoX e Barker) rileggono alla loro maniera i brani di Martin Gore.

Dopo Howler (ANNA Remix) ad anticiparne la messa in commercio ci pensa Vervet (Chris Liebing Remix). Buon ascolto.

La tracklist:

1 Howler (ANNA Remix)

2 Mandrill (Barker Remix)

3 Capuchin (Wehbba Remix)

4 Vervet (JakoJako Remix)

5 Howler (The Exaltics Remix)

6 Mandrill (Rrose Remix)

7 Capuchin (Jlin Remix)

8 Vervet (Chris Liebing Remix)

9 Howler (Kangding Ray Remix)

10 Mandrill (MoReVoX remix)

http://www.martingore.com

https://www.facebook.com/MartinGore