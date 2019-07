The Strumbellas, tour italiano ad ottobre per presentare “Rattlesnake”.

La band folk-pop canadese The Strumbellas è tornata a far parlare di se grazie all’ultimo album “Rattlesnake”, pubblicato il 29 marzo su Glassnote Records. Il gruppo, dal sound leggero e dall’ approccio ottimistico, ha avuto una svolta stilistica decisiva rispetto alle atmosfere malinconiche e introspettive dei lavori precedenti. Prodotto da Tim Pagnotta (Elle King, Walk The Moon) e co-prodotto da Brian Phillips, l’ultimo album è stato registrato nel paese d’origine della band, tra il leggendario Bathouse Recording Studio di Kingston e il Revolution Recording di Toronto, in Ontario.

“Dopo l’ultimo tour… Izzy ha avuto un figlio, io ho preso un bulldog inglese, Darryl è andato a Bali, Jon si è costruito un cottage, Jer ha attraversato il Canada con il suo camper, Dave si è fatto crescere i baffi e tutti insieme abbiamo realizzato un album di cui siamo davvero fieri”, ha detto Simon Ward. “Siamo felicissimi di tornare in tour e di fare ascoltare a tutti la nuova musica”.

The Strumbellas sono: Simon Ward (voce, chitarra acustica), David Ritter (tastiere), Jeremy Drury (percussioni), Isabel Ritchie (archi), e Darryl James (basso). Nel 2017 hanno vinto il premio Best New Alternative Rock Artist of the Year di iHeart Radio Music e quello per Single of the Year di JUNO, per cui erano in sfida contro Drake, The Weeknd e Shawn Mendes. I loro lavori precedenti sono stati molto acclamati dalla critica, The New York Times ha scritto “The Strumbellas hanno alle spalle una storia che viene perfettamente rappresentata dal titolo dell’album, Hope”, mentre Forbes ha affermato “The Strumbellas non stanno conquistando solo l’America, ma tutto il mondo”.

Il gruppo sarà in Italia in autunno, queste le tappe:

Sabato 5 ottobre a Rivoli (To) presso il Circolo della Musica. Biglietto: 15,00€ + d.p.

Domenica 6 ottobre a Roma presso il Monk. Biglietto: 18,00€ + d.p.

Martedi 8 ottobre a Milano presso Santeria. Biglietto: 18,00€ + d.p.

https://www.facebook.com/thestrumbellas/

http://thestrumbellas.ca

fonte: com. stampa