Novità in casa Jawbox: ascolta l’Ep “The Revisionist”.

I Jawbox hanno pubblicato l’EP The Revisionist che contiene nuove versioni di “Grip” e “Consolation Prize“, oltre a una cover del classico degli inglesi Wire Lowdown estratto da Pink Flag. La band ha dichiarato: “Mentre provavamo per i nuovi live con l’aggiunta del chitarrista Brooks Harlan, abbiamo rielaborato un paio di canzoni del nostro primo disco Grippe (Dischord Records/Fontana Distribution, 1991). Abbiamo ritenuto che valesse la pena registrarle, così come una cover dei Wire”. J. Robbins della band ha registrato e mixato l’EP e le versioni delle canzoni di Grippe sono decisamente diverse e molto interessanti, così come la cover di Wire.”

https://jawbox.band/

https://www.facebook.com/jawboxofficial