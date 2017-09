Fin Greenall, artista inglese con alle spalle prestigiose collaborazioni insieme a John Legend e Amy Winehouse, continua a portare avanti l’avventura musicale dei Fink, la band da lui capitanata e nella quale è coadiuvato da Tim Thornton (batteria, chitarra) e Guy Whittaker (basso).

Il gruppo ha da poco pubblicato il sesto lavoro in studio, Resurgam, da cui è tratto Not Everything Was Better In The Past, singolo che potete ascoltare al link sottostante.

Il combo britannico presenterà dal vivo la nuova fatica discografica anche nello stivale. Queste le date:

1/11 Magnolia, Segrate (MI)

2/11 Quirinetta, Roma

www.finkworld.co.uk

www.facebook.com/finkmusic/