Interrotto, almeno per il momento, il recente sodalizio con Courtney Barnett, l’ex War on Drugs è intenzionato a rimetter mano alla carriera solistica ferma all’album b’lieve i’m goin down (2015).

E’ notizia di questi giorni che il buon Kurt Vile il prossimo 12 Ottobre, via Matador Records, pubblicherà il nuovo disco dal titolo Bottle It In.

Alle registrazione del settimo lavoro sulla lunga distanza del nostro hanno preso parte, tra gli altri, Cass McCombs, Kim Gordon e Stella Mozgawa delle Warpaint.

Dopo il primo estratto e traccia d’apertura Loading Zones, ora è stato reso disponibile il singolo Bassackwards, il cui video, diretto da Marisa Gesualdi, trovate più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1 Loading Zones

2 Hysteria

3 Yeah Bones

4 Bassackwards

5 One Trick Ponies

6 Rollin With The Flow (Charlie Rich cover)

7 Check Baby

8 Bottle It In

9 Mutinies

10 Come Again

11 Cold Was The Wind

12 Skinny Mini

13 (bottle back)

http://kurtvile.com/

https://www.facebook.com/kurtvileofphilly