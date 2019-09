L’artista inglese ha deciso di abbandonare il proprio fortunato moniker, East India Youth (col quale, specie in patria, aveva raccolto non pochi consensi), in favore del semplice nome e cognome.

A quattro anni dall’ultimo disco di canzoni, William Doyle, il prossimo 25 Ottobre, via The Orchard, metterà in commercio Your Wilderness Revisited, il primo lavoro sulla lunga distanza autoprodotto che testimonierà il nuovo corso intrapreso.

Tra gli ospiti in esso implicati vi saranno Jonathan Meades, Laura Misch e, sopratutto, Brian Eno coprotagonista del recente singolo Design Guide, presente al link sottostante insieme al precedente estratto Nobody Else Will Tell You. Buon ascolto.

La tracklist:

1. Millersdale

2. Nobody Else Will Tell You (feat. Laura Misch)

3. Zionshill

4. Design Guide (feat. Brian Eno)

5. Continuum

6. Full Catastrophe Living

7. Blue Remembered

8. An Orchestral Depth

9. Thousands of Hours of Birds

