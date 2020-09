Seamus Fogarty pubblicherà il nuovo album su Domino.

Seamus Fogarty pubblicherà il nuovo album A Bag Of Eyes il 06 novembre su Domino. Si tratta del terzo album di Fogarty – una prospettiva sonora completamente diversa dall’acclamato album del 2017 The Curious Hand. Stanco della chitarra e alla ricerca di qualcosa di più oscuro rispetto al predecessore, Fogarty ha deciso di affidarsi maggiormente ai synth e alle drum machine, autoproducendo l’album. “Ho deciso di sperimentare con nuovi modi di incorporare l’elettronica nel processo di scrittura, e in alcuni casi sbarazzandomi dei processi di scrittura convenzionali.”

A Bag Of Eyes è stato registrato tra Londra, il Kent e l’East Sussex con i featuring di Emma Smith, Meilyr Jones, Leo Abrahams, Aram Zarikian.

