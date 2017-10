Il ricordo del grande artista italo-americano, in questo periodo, viene tenuto vivo dalla famiglia, tramite la Zappa Family Trust, grazie ad una serie di iniziative.

La prima risale a qualche giorno fa e consiste nel fatto che Frank Zappa (scomparso nel 1993) verrà portato in tour, denominato Back on the Road: The Hologram Tour, appunto sotto forma di ologramma. Ulteriori dettagli non sono stati forniti ma, a breve, ne dovremmo sapere di più.

La seconda, invece, ha a che vedere con l’abbondante materiale d’archivio del nostro. Per molti anni Zappa ebbe l’abitudine di tenere dei particolari show durante le festività di Halloween.

A quarant’anni dai concerti che dal 28 al 31 Ottobre 1977 lo videro protagonista di sei live in quel di New York, il prossimo 20 Ottobre sarà pubblicato, via Zappa Family Trust/Universal, il box-set Halloween 77 (Costume).

In esso troveranno spazio tutti i 158 brani eseguiti che sono stati rimasterizzati e posti in una chiavetta usb con audio in 24-bit, un booklet con foto inedite e, vista l’imprevedibilità del personaggio, anche un costume ed una maschera di Zappa.

Contemporaneamente verrà messa in commercio una versione ridotta Halloween 77, comprendente 3 cd.

Sempre da quelle registrazione nel 1977 lo stesso Frank Zappa realizzò un film chiamato Baby Snakes. In basso ve ne proponiamo uno stralcio. Buona visione.

Le tracklist:

Halloween 77 (Costume Box Set)

10-28-77 Show 2

