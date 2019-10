Rhye – Spirit (Last Gang Records)

Rhye è il progetto di Michael Milosh e Robin Hannibal, di cui l’ultimo Ep, Spirit è una celebrazione del sentimento, è amore in differenti forme (nulla di sdolcinato, non temete).

Una cascata di note al pianoforte classico, un vago rimando A Moon Shaped Pool, misto ad un flebile coro è l’elegante inizio di Spirit, Ep dalla consistenza impalpabile e dall’essenza minimal, come il suo preludio.

«I want to be needed / that’s what I need» questa è Needed, l’atmosfera è sensuale, notturna, la voce ariosa e sospirata, è accompagnata da poche note al piano, il retrogusto è R&B in alcuni dettagli e nel ritmo.

Questi sono gli elementi che ritroviamo anche in Wicked dreams con una matrice elettronica più forte, abbiamo un synth retrò, con una bella chitarra tendente al blues sul finale, inaspettata quanto calzante, che accompagna il cantato sottolineandolo, è un brano che si discosta dalla linea generale, forse meno sofisticato degli altri, ma un bel racconto.

In questo album il protagonista è il pianoforte, il cui suono spesso si dissolve, prendendo quasi la forma. Le note risuonano come provenissero da un hang drum ed invadono di sogno le Malibu Nights, l’arrangiamento è sempre minimal e classico, non serve alcun canto di accompagnamento in questo vagabondare tra le nuvole. Lo stesso mood lo ritroviamo in Green Eyes. Archi, note pizzicate, elementi elettronici e piano formano una commistione davvero singolare e sorprendentemente equilibrata nel suo essere strumentale.

Patience è in collaborazione con il compositore islandese Ólafur Arnalds, il connubio innalza il brano, rendendolo nettamente intimista e sofisticato. Queste ultime caratteristiche appartengono anche ad Awake, dove al piano si aggiungono gli archi.

In Save Me ritroviamo un sunto degli elementi principali : il minimal, il dettaglio R&B, note pizzicate, piano, archi e voce ariosa .

Album ambient, sofisticato e velato, da ascoltare in una tranquilla sera.

Spirit è dipinto in scala di grigi, ha i contorni sfocati, sentimento che pervade in modo discreto. La scelta degli strumenti e il fine incastro tra gli stessi, l’approccio minimal e pulito rendono quest’album un lavoro di grande qualità, elegante e sofisticato.

autrice: Noemi Fico