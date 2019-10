Ormai coppia fissa Ryuichi Sakamoto e Alva Noto pubblicheranno a breve un nuovo lavoro.

La collaborazione è infatti cominciata nel 2002 con l’indimenticabile “Vrioon” al quale sono seguiti altri quattro dischi più un EP e una colonna sonora con Bryce Dessner nel film di Alejandro González Iñárritu, “The Revenant”. L’ultima pubblicazione della coppia risale all’album ricavato da una performance live alla Glass House del noto architetto statunitense Philip Johnson, lavoro per l’appunto battezzato “Glass” e rilasciato nel febbraio del 2018.

L’anno scorso, il duo ha tenuto una serie di esibizioni in giro per il mondo e in luoghi prestigiosi quali la Funkhaus di Berlino, il Teatro Greco di Barcellona, i​l Barbican Centre di Londra e l’Hammer Hall di Melbourne.

Il full-lenght è infatti stato conseguito da registrazioni live, nello specifico durante lo spettacolo all’iconica Sydney Opera House che ha ospitato il gran finale di questo mini-tour. Tra ritagli di materiale vecchio, nuovo e improvvisato naturalmente la registrazione è stata modificata e adattata per il formato album.

Il disco sarà intitolato “Two” e verrà pubblicato anche in questo caso attraverso la Noton, così come il precedente “Glass“; la release date è stata stabilita per il prossimo 15 novembre.

In rete come anteprima l’ipnotico brano di chiusura della tracklist, ‘The Revenant’, tratto dalla soundtrack accennata in precedenza e naturalmente in versione live.

www.noton.info

Autore: Luigi Ferrara

Ryuichi Sakamoto / Alva Noto – “Two” – Tracklist