The Clash: 40 anni di London Calling celebrati con ristampe e una mostra museale.

Per il 40esimo anniversario di London Calling, terzo album di uno dei più grandi gruppi della storia punk rock ovvero The Clash, la Sony Music pubblica un’edizione limitata in 2CD come da versione originale ma con una particolarità: una speciale custodia trasparente stampata con la grafica realizzata da Ray Lowry che rimossa rivela l’iconica foto di Pennie Smith. Mentre la versione in vinile – composta da 2LP da 180g – e quella digitale saranno disponibili dal 15 novembre. Contemporaneamente la major pubblicherà anche un libro di 120 pagine dalla copertina rigida, con allegato l’album in versione CD Single, con testi scritti a mano, fotografie inedite e note varie inerenti al periodo delle recording-sessions. Titolo del lavoro “London Calling Scrapbook”!

Per celebrare questo lavoro dall’animo londinese, il Museum of London darà vita ad una mostra con oggetti tratti dell’archivio personale dei Clash, inclusi bozze di testi, abiti da palcoscenico, foto e riprese video, proprio per dare ai fan la possibilità di entrare dentro il processo creativo di registrazione e realizzazione di “London Calling”.

