Neil Young e i Crazy Horse: un nuovo album insieme. Ascolta “Song Of The Seasons”.

Nuovamente insieme: Neil Young e i Crazy Horse annunciano Barn. Il loro ventisettesimo lavoro (tra live e studio album) uscirà a dicembre. «È un album davvero speciale», ha scritto il cantautore sul suo sito. «È rock, vorrei fosse già uscito. Ha canzoni figlie dei tempi».

Di seguito potete ascoltare il primo brano estratto dal titolo “Song Of The Seasons“.

L’album, il secondo dal ritiro del chitarrista Frank “Poncho” Sampedro, è stato registrato presso Le Mobile Recording Studio nell’area delle Rocky Mountains.

Oggi i Crazy Horse sono formati da Nils Lofgren alla chitarra (storico collaboratore di Toung), il bassista Billy Talbot e il batterista Ralph Molina.

Barn è stato scritto e registrato in pieno lockdown e la pandemia ha ispirato non poco Young che canta in una ballata elettro-acustica: “Vedo la città e le sue luci / gente mascherata cammina dappertutto / nei miei occhi c’è l’umanità”.

Inoltre Young ha fatto sapere che durante questo ultimo anno dai suoi archivi ha estratto alcune bozze di materiale che andranno a formare nuove canzoni per una serie di uscite speciali. “La scrittura della melodia può durare anche settimane”, ha dichiarato, “Ma a differenza del passato, non ho nessuna fretta”.

https://neilyoungarchives.com/

https://neilyoung.lnk.to/Barn

La tracklist di Barn

01 Song of the Seasons

02 Heading West

03 Change Ain’t Never Gonna

04 Canerican

05 Shape of You

06 They Might Be Lost

07 Human Race

08 Tumblin’ Thru the Years

09 Welcome Back

10 Don’t Forget Love