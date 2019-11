Flaming Lips, esce il primo live album con orchestra per celebrare The Soft Bulletin.

I Flaming Lips annunciano il loro primo live album ufficiale: The Soft Bulletin Recorded Live at red Rocks with the Colorado Sumphony Orchestra verrà pubblicato il 29 novembre su Bella Union [PIAS].

Di seguito potete ascoltare il brano “Race for the prize (feat. The Colorado Symphony & André de Ridder).

Il live vede la band alle prese con il rivoluzionario album del 1999 eseguito dal vivo con orchestra completa e coro diretto da Andre De Ridder; Wayne Coyne, Steven Drozd, Michael Ivins, Derek Brown, Jake Ingalls, Matt Kirksey e Nicholas Ley, accompagnati da 69 elementi e 56 coristi, eseguono The Soft Bulletin rispettando la tracklist del disco.

Il concerto è prodotto dagli stessi The Flaming Lips, da Scott Booker e dal producer, e collaboratore storico, Dave Fridmann, un lavoro enorme sia per la sua realizzazione live che quella discografica che ha come scopo la celebrazione dei vent’anni di un disco che ha segnato la loro storia. La release uscirà in tutti i formati: CD, Digital e doppio vinile.

Track list:

1. Race for the Prize

2. A Spoonful Weighs a Ton

3. The Spark That Bled

4. The Spiderbite Song

5. Buggin’

6. What Is the Light?

7. The Observer

8. Waitin’ for a Superman

9. Suddenly Everything Has Changed

10. The Gash

11. Feeling Yourself Disintegrate

12. Sleeping on the Roof

www.flaminglips.com

Facebook.com/FlamingLips