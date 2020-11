Il compositore norvegese Geir Jenssen noto ai più con lo pseudonimo Biosphere ha da poco annunciato la pubblicazione imminente di un nuovo album.

Il disco in uscita sarà composto da dodici tracce ispirate al Quartetto d’archi no. 14 di Ludwig van Beethoven, con un lavoro che si presenta a metà strada tra la musica classica ed elettronica e che in buona parte era stato concepito per uno spettacolo di danza dell’Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, un’organizzazione di danza contemporanea fondata a Oslo agli inizi degli anni novanta.

Il nuovo album sarà intitolato “Angel’s Flight” e vedrà la luce il prossimo 22 gennaio 2021 attraverso l’etichetta londinese AD93 in versione vinile e in CD.

In rete sono già disponibili due tracce, la title track e il brano di chiusura ‘The Clock and the Dial’. Il mastering è stato affidato alle mani esperte di Stefan Betke in arte Pole, mentre le grafiche sono a opera di Alex McCullough, art director dell’AD93 e il graphic desiner di stanza a New York Noah Baker.

www.biosphere.no

Autore: Luigi Ferrara

Biosphere – “Angel’s Flight” – Tracklist

01. The Sudden Rush

02. As Bright as the Night

03. Talking to Some Imaginary Person

04. In the Ballroom

05. As Weird as the Elfin Lights

06. Angel’s Flight

07. As Pale as a Pearl

08. Faith and Reverence

09. Unclouded Splendour

10. Remote and Distant

11. Scan of Waves

12. The Clock and the Dial